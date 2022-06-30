Байден на восьмом десятке решил побороться за права американок на аборт

Джо Байден готов перетряхнуть парламентские правила, чтобы защитить право американок на аборт.

Американский президент намерен защитить право на аборт, недавно оспариваемое Верховным судом США.

Президент США Джо Байден заявил, что в этот четверг, 30 июня, он выступает за «исключение» из парламентского правила квалифицированного большинства для защиты права на аборт, оспариваемое Верховным судом.

79-летний демократ, традиционно очень привязанный к законотворческой практике, заметил на пресс-конференции, что в случае необходимости сенаторы его лагеря должны обойти это так называемое «флибустьерское» правило, чтобы принять федеральный закон об абортах.