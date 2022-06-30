Эрдоган: Швеция пообещала экстрадировать в Турцию 73 членов РПК
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщает, что правительство Швеции пообещало выдать Анкаре террористов, скрывающихся на территории шведского государства.
30 июня Тайип Эрдоган сообщил об условиях, на которых Турция одобрила вступление Швеции в НАТО наряду с Финляндией. По словам Эрдогана, Швеция экстрадирует в Турцию 73 члена "Рабочей партии Курдистана", признанной в Турции террористической организацией.
Также Тайип Эрдоган сообщает, что подписание меморандума о вступлении в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции является дипломатической победой всего турецкого мира, поскольку озабоченности Анкары были учтены на законодательном уровне.
Вместе с тем Эрдоган предупредил, что он всё ещё способен остановить процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО в случае, если они не выполнят взятые на себя обязательства.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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