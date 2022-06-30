Кэмерон Диаз решила вернуться в кино после 8-летнего перерыва

49-летняя актриса сыграет главную роль в остросюжетной комедии Netflix "Снова в действии" вместе с Джейми Фоксом.

Звезда Голливуда Кэмерон Диаз, которую зрители хорошо знают по таким фильмама, как "Отпуск по обмену", "Ангелы Чарли" и другим, свыше 8-ми лет не снималась в кино.

Но недавно стало известно: 49-летняя актриса возвращается к съемкам и сыграет главную роль в остросюжетной комедии Netflix вместе с Джейми Фоксом. Лента называется "Снова в действии".

Диаз и Фокс ранее работали вместе, снимаясь в спортивной драме «В любое воскресенье» в 1999-м году и ремейком "Энни" в 2014-м.

Джейми и сообщил в Твиттере о возвращении Кэмерон, выложив аудиозапись телефонного разговора с актрисой. Из записи становится понятно, что Диаз смущена и не знает, как ей лучше преподнести информацию фанатам.

Фокс высказал надежду, что Кэмерон не будет злиться, узнав, что он раскрыл тайну их разговора. "Но теперь пути назад нет. И я снова в действии — наш новый фильм с Netflix. Производство начнется позже в этом году", - передает слова артиста "Вокруг ТВ".

Диаз также подтвердила новость в своем микроблоге, и написала: «Джейми, только ты смог вернуть меня в строй! Я не могу дождаться, это будет потрясающе!».

Режиссер новой картины с Диаз и Фоксом - Сет Гордон, который известен по кинофильму "Ужасные боссы". Фильм создадут по сценарию, написанному Гордоном совместно с Бренданом О'Брайеном. Детали сюжета держатся в секрете.

В последний раз Диаз появлялась на экране в 2015-м, сыграв одну из основных ролей в мюзикле "Энни".