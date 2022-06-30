Эрдоган заявил, что пока Швеция и Финляндия не экстрадируют курдов, парламент Турции не одобрит их вступление в НАТО
Президент Турции решил подстраховаться и предупредил своих коллег в Швеции и Финляндии, что условия соглашения в Мадриде необходимо выполнить.
«Парламент Турции не будет рассматривать одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства», — предупредил Эрдоган.
Страны, так называемой продвинутой демократии, где права человека превыше всего, кажется, готовы идти хоть на сделку с дьяволом, лишь бы вступить в НАТО.
Общественность в Северной Европе уже ведет пересуды о решении правительств Швеции и Финляндии пойти на сделку с Турцией.
Эксперты ожидают нарастание возмущений с момента, когда та же Швеция начнет экстрадицию в Турцию ранее получивших здесь политическое убежище 33 этнических курдов, граждан Ирака и Сирии, которые бежали от режима Эрдогана в поисках защиты в демократической Европе.
Как только этим людям на голову оденут колпаки, а на руки наручники о демократических ценностях можно и вовсе не вспоминать.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лукашенко призвал Путина быть готовым применить ядерное оружие против НАТО
Байден готов продать Турции истребители F-16, но пока не поучил разрешения Конгресса
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
В Киргизии прошел второй этап переговоров стран ОДКБ по подготовке учений «Нерушимое братство – 2022»
Мирошник: войска РФ и ЛНР полностью заняли территорию НПЗ в Лисичанске