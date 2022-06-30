Эрдоган заявил, что пока Швеция и Финляндия не экстрадируют курдов, парламент Турции не одобрит их вступление в НАТО

Президент Турции решил подстраховаться и предупредил своих коллег в Швеции и Финляндии, что условия соглашения в Мадриде необходимо выполнить.

«Парламент Турции не будет рассматривать одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если эти страны не выполнят свои обязательства», — предупредил Эрдоган.

Страны, так называемой продвинутой демократии, где права человека превыше всего, кажется, готовы идти хоть на сделку с дьяволом, лишь бы вступить в НАТО.

Общественность в Северной Европе уже ведет пересуды о решении правительств Швеции и Финляндии пойти на сделку с Турцией.

Эксперты ожидают нарастание возмущений с момента, когда та же Швеция начнет экстрадицию в Турцию ранее получивших здесь политическое убежище 33 этнических курдов, граждан Ирака и Сирии, которые бежали от режима Эрдогана в поисках защиты в демократической Европе.

Как только этим людям на голову оденут колпаки, а на руки наручники о демократических ценностях можно и вовсе не вспоминать.