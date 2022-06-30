Илон Маск считает, что удаленная работа обманывает людей, но экономисты с ним не согласны

Основатель Tesla Илон Маск всегда скептически относился к удаленной работе. По его мнению, такой формат обманывает людей и заставляет их думать, что им не нужно много трудиться.

Еще в мае 2020 года миллиардер выступал против карантинных мер, нарушал приказы о самоизоляции, отправляя рабочих обратно на предприятие в Калифорнии.

31 мая Маск потребовал, чтобы все сотрудники вернулись в офис на полный рабочий день. Несогласным он предложил поискать другое место работы.

Сейчас сотрудников компании отслеживают с помощью бейджей. Те из них, кто отсутствует в офисе, получают автоматические электронные письма. Правда, есть данные, что в офисе не хватает места для всех сотрудников.

Журналисты издания Insider пообщались с тремя экономистами, и все они сказали, что удаленная работа во время пандемии не повлияла на производительность труда. Более того, показатели даже выросли.

Экономисты отмечают, что людям не приходилось тратить время на поездки к месту работы. Часть этого времени они тратили на выполнение служебных обязанностей. Они высыпались, проводили больше времени со своей семьей, чувствовали себя счастливыми и работали более продуктивно.

Работа на дому не требует проводить много времени на всевозможных встречах и совещаниях. Единственное исключение – это люди с детьми.

Во время пандемии им приходилось совмещать работу с уходом за ребенком, и это приводило к снижению производительности.

Эксперты также подчеркивают, что производительность труда зависит не только от самих сотрудников, но и от поддержки, которую им предоставляет работодатель, и внедрения технологий.