Консервативный Верховный суд США в четверг, 30 июня, ограничил средства федерального бюджета для борьбы с парниковыми газами.

Это решение способно оказать серьезное влияние на глобальное потепление.

Тем не менее, шесть из девяти судей ВС США сошлись во мнении, что Агентство по охране окружающей среды (EPA) не может принять общие правила регулирования выбросов угольных электростанций, которые производят почти 20% электроэнергии в Соединенных Штатах.

Подобная проблема назревает в Германии, где из-за нехватки газа принято решение о перезапуске угольных ТЭС.

Энергетический кризис, который вызван нелегитимными санкциями США и ЕС против России породил кризис потребления углеводородов в мире, что вызовет дополнительные выбросы парниковых газов и ускорит таяние ледников и рост уровня океанов.

Ученые отмечают, что к 2050 году океан начнет подтапливать прибрежные районы скандинавских стран, города Австралии и Новой Зеландии.