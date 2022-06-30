Байден пожал руку президенту Южной Кореи, даже не взглянув на него

Во время встречи Джо Байдена с южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем произошел конфуз. Сначала американский лидер не заметил протянутую ему руку Ёлема, а потом пожал ее , даже не взглянув на коллегу.

Когда президентов позвали делать групповой фото, Байден просто прошел мимо президента Южной Кореи, глядя в одну точку.

Тот в это время протягивал ему руку для приветствия, но она осталась незамеченной. Ёлем улыбнулся, пытаясь разрядить обстановку.

Затем Байден все же пожал руку, но при этом продолжал смотреть не на Ёлема, а совершенно в другом направлении.

Термин «рукопожатие без взгляда» тут же стал популярным в Твиттере. Он входил в ТОП-10 тем в течение нескольких часов.

Некоторые пользователи посчитали, что Байден даже не пытался быть вежливым. Есть мнение, что таким способом президент США хотел отправить некий сигнал.

Байден уже не впервые демонстрирует странное поведение во время рукопожатия. Ранее во время брифинга он пытался пожать руку кому-то, когда рядом никого не было.

На нынешнем саммите НАТО случился еще один инцидент. Президент Турции Тайип Эрдоган сказал Байдену: «Этот парень позорит нас», указывая на Бориса Джонсона. В ответ президент США сказал, что это шутка.