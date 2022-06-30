ВКС России сможет демилитаризировать остров Змеиный в любой момент
ВСУ запланировали установить над Змеиным физический контроль, попробуют закрепиться на острове на подобие российского гарнизона.
Напомним, что сегодня остров Змениный оставили российские военные. На трех «Раптерах» они гордо уплыли с кусочка суши, который грамотно берегли от превосходящих сил противника.
Завладение Змеиным в первые дни ВСО помогло выиграть время в борьбе на море, а кроме того блокировало морские поставки вооружений на Украину.
Пока же ВСУ планирует поставить там свой гарнизон, правда, его судьба незавидна. В соцсетях уже комментируют это решение, озвученное зам. начальника главного оперативного управления генштаба ВСУ Алексеем Громовым.
«Отличная цель для "Калибров": боевики ВСУ планируют установить непосредственный физический контроль над островом Змеиный», - прилагают новостной заголовок военкоры Русской весны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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