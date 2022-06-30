Зачем в Англии создали самый опасный и ядовитый сад в мире
Он создан по аналогии с садом убийственных растений династии Медичи, которые помогали семейству расправляться с врагами.
Необычный сад Alnwick Poison создан на юге Шотландии два с лишним десятка лет назад. Он считается самым опасным на планете, потому что в нем с 2005 года выращивают растения, имеющие ядовитые и наркотические свойства.
Здесь можно увидеть токсичный стрихнин (первого класса опасности), галлюциногенные грибы, психоактивную марихуану, крепкий табак, многолетнюю белладонну, вызывающий головокружение болиголов.
Чтобы посетители не пострали, за садом ведется круглосуточное наблюдение, а самые опасные из растений - обнесены колючей проволокой.
На создание Alnwick Poison ушло пять лет. А сама идея принадлежит герцогине Нортамберлендской Джейн Перси. Необычная зеленая зона задумана по аналогии с садом растений-убийц возле Падуи, который в свое время создала династия Медичи.
Знатное итальянское семейство использовало ядовитые растения, чтобы расправляться с врагами. Однако у герцогини Нортамберлендской совсем иные цели — образовательные.
В саду проходят экскурсии, и гиды рассказывают посетителям об опасных свойствах всех растений, объясняют степень вреда, который человеку причиняют наркотики.
К слову, изначально в Alnwick Poison делали ставку на лекарственные травы, но всплеск интереса туристов случился, когда растения заменили на ядовитые.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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