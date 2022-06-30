Запрос «паша техник лижет» подскочил в поисковых трендах 30 июня 2022 года

Люди ищут видео с артистом Пашей Техником и его девушкой. Причем большинство таких запросов идут из России.

Видео с Пашей Техником и его девушкой опубликовал, в частности, популярный ресурс Двач в своем телеграм-канале Запрещенка.

Также это видео опубликовал популярный ресурс MDK.

23 августа 2021 года Паша Техник вышел из тюрьмы. Он был женат. У него есть сын Иван.

Паша Техник ведет страницу в Инстаграме.

13 июня 2022, в частности, он опубликовал фото со своей новой девушкой. 29 июня Паша Техник опубликовал там видео с песней.

Опубликовано: Антон Райт

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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Фото статьи
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