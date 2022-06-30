Президент Индонезии Видодо передал тайное послание Путину от Зеленского

Индонезийский президент Джоко Видодо передал Владимиру Путину личное послание от Зеленского.

30 июня вечером президент Индонезии Джоко Видодо посетил Москву с рабочим визитом, встретившись в Кремле с Владимиром Путиным. В ходе переговоров индонезийский лидер передал Путину личное послание от Зеленского.

Днём ранее Джоко Видодо был в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским в его офисе на Банковой улице. По данным телеканала Sky News, там Видидо выступил с предложением к президенту Украины передать тайное послание Путину.

К текущему моменту текст послания президента Украины к Владимиру Путину является строго засекреченным, однако данная записка является первым случаем официального контакта между Зеленским и президентом РФ с начала военной спецоперации.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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