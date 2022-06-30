«Джейсон Стейтем умер» — откуда взялось в тредах гугл
Голливудский актер Джейсон Стейтем (Стетхем) попал 28 августа в тренды запросов в русскоязычном сегменте Google.
запросом «джейсон стетхем умер» начали активно интересоваться в Украине и в России.
Всему виной информация, опубликованная в западных соцсетях и в СМИ.
Люди даже приходят на страницу Стейтема в Инстаграм и спрашивают актера, жив ли он.
«Ты мертв или нет? Это фейковые новости??? Надеюсь, фейк», — написал, в частности, 28 августа пользователь Инстаграма theo.xx.
В ответ ему пишут, что Стейтем жив.
15 августа на ресурсе thecinemaholic посвятили целый материал слухам о смерти Стейтема – с развенчанием этих слухов.
У Стейтема есть также страница в Фейсбуке.
Но ни в Инстаграм, ни в Фейсбук в 2020 году он еще ничего не публиковал.
Опубликовано: Антон Райт
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