Байден разволновался из-за расширения НАТО и перепутал Швецию со Швейцарией

30 июня Джо Байден вновь допустил красноречивую оговорку, перепутав Швецию и Швейцарию.

Вечером четверга президент США Джозеф Байден общался с западными журналистами по случаю вступления в НАТО Швеции и Финляндии. В какой-то момент Байден заговорил о лидере шведского государства, но перепутал этиу страну со Швейцарией.

"Глава Швейцарии. Швейцарии, мой бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции", - оговорился и поспешил исправить ошибку Джо Байден.

Примечательно, что в тот же день Байден допустил ещё одну оговорку, заявив, что США будут помогать украинцам, чтобы они не проиграли "самим себе". Позднее Джо Байден сообщил, что имел в виду поддержку Украины для того, чтобы она не потерпела поражение от России.