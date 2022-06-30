Байден разволновался из-за расширения НАТО и перепутал Швецию со Швейцарией
30 июня Джо Байден вновь допустил красноречивую оговорку, перепутав Швецию и Швейцарию.
Вечером четверга президент США Джозеф Байден общался с западными журналистами по случаю вступления в НАТО Швеции и Финляндии. В какой-то момент Байден заговорил о лидере шведского государства, но перепутал этиу страну со Швейцарией.
"Глава Швейцарии. Швейцарии, мой бог, я разволновался из-за расширения НАТО. Швеции", - оговорился и поспешил исправить ошибку Джо Байден.
Примечательно, что в тот же день Байден допустил ещё одну оговорку, заявив, что США будут помогать украинцам, чтобы они не проиграли "самим себе". Позднее Джо Байден сообщил, что имел в виду поддержку Украины для того, чтобы она не потерпела поражение от России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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