В начале прошлого века в России был настоящий подпольный миллионер

Не все знают, что у подпольного миллионера Александра Корейко из «Золотого теленка» был реальный прототип. Его звали Константин Коровко.

Будущий аферист родился в 1876 году на Кубани и получил два высших образования. Его первым «предприятием» было открытие фарфорового завода, которого на самом деле не существовало. Зато Коровко удалось получить за него страховую премию.

Потом «бизнесмен» торговал старыми лошадьми, которых выдавал за молодых, занимался биржевыми спекуляциями, вкладывал деньги в соляные, нефтяные, золотые прииски по всей стране и, наконец, открыл в Петербурге «Банкирский дом Русской промышленности».

Наличности у банка было всего 700 рублей, но он привлек пайщиков и стал выдавать ссуды под залог ценных бумаг. Истребовать их обратно можно было в любой момент. Так Коровко заработал около 100 тысяч рублей.

Потом было еще «Каспийско-Романинское нефтяное общество». Никакой нефти оно не добывало, а Коровко стал богаче на 150 тысяч рублей.

Следующим стало Брянцевско-Преображенское соляное общество, паи которого весьма успешно продавались. На месте добычи соли были построены сооружения, которые создавали видимость работы.

Но один из пайщиков приехал туда лично и обнаружил обман. Коровко арестовали, следствие длилось 2 года, и присудили ему всего 3 месяца тюрьмы. Миллионера освободили в зале суда, а всего через 3 года он уже снова попался на мошенничестве.

Правда, и в этом случае наказание не было слишком жестким: его освободили досрочно.