Харриет Робсон и что за скандал с Мэйсоном Гринвудом

Харриет Робсон – модель и блогер из Уибси, Великобритания. У нее есть страница в Инстаграме (529 тысяч подписчиков). Сейчас Харриет Робсон 20 лет.

В 2019 году она начала отношения с футболистом, восходящей звездой клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом.

Известно, что пара распадалась из-за конфликтов, а в 2020 году якобы снова сошлась.

30 января 2022 года Харриет Робсон опубликовала в историях на своей странице в Инстаграме фото с травмами на теле и аудио (где якобы Мэйсон Гринвуд принуждает ее к интиму и угрожает), обвинив Мэйсона Гринвуда в применении к ней насилия.

Позже девушка удалила эти посты.

Мэйсон Гринвуд арестован в своем доме полицией Большого Манчестера по подозрению в изнасиловании и нападении, передает BBC.

«Манчестер Юнайтед» отстранил его от игр.

У Мэйсона Гринвуда есть страница в Инстаграме (2,8 млн подписчиков). Он отключил там комментарии под постами.