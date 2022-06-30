Харриет Робсон и что за скандал с Мэйсоном Гринвудом
Харриет Робсон – модель и блогер из Уибси, Великобритания. У нее есть страница в Инстаграме (529 тысяч подписчиков). Сейчас Харриет Робсон 20 лет.
В 2019 году она начала отношения с футболистом, восходящей звездой клуба «Манчестер Юнайтед» Мэйсоном Гринвудом.
Известно, что пара распадалась из-за конфликтов, а в 2020 году якобы снова сошлась.
30 января 2022 года Харриет Робсон опубликовала в историях на своей странице в Инстаграме фото с травмами на теле и аудио (где якобы Мэйсон Гринвуд принуждает ее к интиму и угрожает), обвинив Мэйсона Гринвуда в применении к ней насилия.
Позже девушка удалила эти посты.
Мэйсон Гринвуд арестован в своем доме полицией Большого Манчестера по подозрению в изнасиловании и нападении, передает BBC.
«Манчестер Юнайтед» отстранил его от игр.
У Мэйсона Гринвуда есть страница в Инстаграме (2,8 млн подписчиков). Он отключил там комментарии под постами.
Опубликовано: Антон Райт
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