Игра с детьми превратилась в хаос из-за змеи, заползшей в дом
Жительницы Батлера (Пенсильвания, США) мирно играли со своими детишками и не помышляли о том, что очень скоро сценка примет не трогательный, а несколько хаотичный характер.
Первой забила тревогу маленькая девочка, которая заметила змею, заползшую в дом.
Поначалу взрослые дамы не поверили ребёнку, а зря — речь шла вовсе не о фантазиях.
Убедившись, что пресмыкающееся и впрямь явилось в гости, хозяйки ретировались с места действия с криками.
Позже специалисты успешно удалили непрошеную визитёршу из дома.
Посетительница (восточная крысиная змея) оказалась неопасной, а потому не такой уж жуткой, но в человеческом жилище ей в любом случае было не место.
Опубликовано: Антон Райт
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