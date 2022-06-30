Игра с детьми превратилась в хаос из-за змеи, заползшей в дом

Жительницы Батлера (Пенсильвания, США) мирно играли со своими детишками и не помышляли о том, что очень скоро сценка примет не трогательный, а несколько хаотичный характер.

Первой забила тревогу маленькая девочка, которая заметила змею, заползшую в дом.

Поначалу взрослые дамы не поверили ребёнку, а зря — речь шла вовсе не о фантазиях.

Убедившись, что пресмыкающееся и впрямь явилось в гости, хозяйки ретировались с места действия с криками.

Позже специалисты успешно удалили непрошеную визитёршу из дома.

Посетительница (восточная крысиная змея) оказалась неопасной, а потому не такой уж жуткой, но в человеческом жилище ей в любом случае было не место.