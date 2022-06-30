ВОЗ бьет тревогу, количество случаев COVID-19 растет во всем мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю число случаев COVID-19 выросло на 18%. Всего в мире выявлено более 4,1 млн заражений.
В еженедельном отчете о пандемии Агентства здравоохранения ООН сказано, что количество смертельных случаев практически не увеличилось, оно составляет около 8500 человек.
Но в трех регионах смертность выросла. Это Америка, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Максимальный прирост новых заражений на 47% зафиксирован на Ближнем Востоке. В Европе и Юго-Восточной Азии рост составил 32%, в Америке – 14%.
Количество заболевших выросло в 110 странах. В большинстве случаев выявлены заражения подвариантами омикрон ВА.4 и ВА.5.
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия меняется, но она не закончилась. Он призвал все страны провести иммунизацию наиболее уязвимых групп населения: работников здравоохранения и людей старше 60 лет.
Несмотря на введение более 1,2 млрд вакцин, в бедных странах средний уровень вакцинации составляет 13%.
В такие государства пока доставлено менее половины из 1,2 млрд вакцин, которые им обещали страны Большой семерки.
Ранее в США была разрешена вакцинация младенцев и дошкольников, а взрослым рекомендовано получить обновленные бустеры, которые соответствуют последним подвариантам коронавируса.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: обмен пленными между ДНР и Украиной проведён по приказу Путина
Пушилин объявил об освобождении и отправке в Украину 37 националистов «Азова» и «Айдара»
Минобороны Британии: у Путина синдром «маленького человека»
Морозова: армия Украины пытала током попавших в плен солдат ДНР
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине