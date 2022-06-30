ВОЗ бьет тревогу, количество случаев COVID-19 растет во всем мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю число случаев COVID-19 выросло на 18%. Всего в мире выявлено более 4,1 млн заражений.

В еженедельном отчете о пандемии Агентства здравоохранения ООН сказано, что количество смертельных случаев практически не увеличилось, оно составляет около 8500 человек.

Но в трех регионах смертность выросла. Это Америка, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток. Максимальный прирост новых заражений на 47% зафиксирован на Ближнем Востоке. В Европе и Юго-Восточной Азии рост составил 32%, в Америке – 14%.

Количество заболевших выросло в 110 странах. В большинстве случаев выявлены заражения подвариантами омикрон ВА.4 и ВА.5.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия меняется, но она не закончилась. Он призвал все страны провести иммунизацию наиболее уязвимых групп населения: работников здравоохранения и людей старше 60 лет.

Несмотря на введение более 1,2 млрд вакцин, в бедных странах средний уровень вакцинации составляет 13%.

В такие государства пока доставлено менее половины из 1,2 млрд вакцин, которые им обещали страны Большой семерки.

Ранее в США была разрешена вакцинация младенцев и дошкольников, а взрослым рекомендовано получить обновленные бустеры, которые соответствуют последним подвариантам коронавируса.