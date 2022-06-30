ВОЗ предупреждает о седьмой волне пандемии в Европе уже летом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила агентству AFP в четверг, 30 июня, что этим летом в Европе ожидается «высокий уровень» Covid-19.

Международная организация призвала внимательно следить за вспышками эпидемии после увеличения в три раза в регистрации случаев заболеваний в июне.

«Поскольку страны по всей Европе отменили действовавшие социальные меры, летом вирус будет циркулировать на высоком уровне», — заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

В густонаселенных странах ЕС особенно в Германии и Франции уже отмечаются вспышки эпидемии коронавируса, который преподносит все новые штаммы.