ВОЗ предупреждает о седьмой волне пандемии в Европе уже летом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила агентству AFP в четверг, 30 июня, что этим летом в Европе ожидается «высокий уровень» Covid-19.
Международная организация призвала внимательно следить за вспышками эпидемии после увеличения в три раза в регистрации случаев заболеваний в июне.
«Поскольку страны по всей Европе отменили действовавшие социальные меры, летом вирус будет циркулировать на высоком уровне», — заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге.
В густонаселенных странах ЕС особенно в Германии и Франции уже отмечаются вспышки эпидемии коронавируса, который преподносит все новые штаммы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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