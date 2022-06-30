Злоумышленников, отрезавших статуе ноги и укравших её, удалось арестовать
Эта статуя, изображающая Святого Михаила, была не просто похищена. С произведением искусства, украшавшим город Трентон (Нью-Джерси, США), обошлись варварским способом.
Горожане обнаружили, что некие злоумышленники перерезали скульптурной фигуре ноги и увезли статую в неизвестном направлении.
статуе отрезали ноги и украли её
Позже изуродованный Святой Михаил был обнаружен на свалке в Филадельфии (Пенсильвания, США).
статуе отрезали ноги и украли её
У полицейских в руках оказалась отличная зацепка — в объективы камер видеонаблюдения попал автомобиль злоумышленников. Так что в данный момент 51-летнего Кевина Л. Хэмптона и 48-летнего Закари Кэри и идентифицировали, и арестовали. Их обвиняют в краже и осквернении почитаемого предмета.
статуе отрезали ноги и украли её
А перед городскими властями стоит немаловажная задача — разрабатываются планы по ремонту статуи и возвращению её на законное место, на котором она красовалась с 1986 года.
Опубликовано: Антон Райт
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: обмен пленными между ДНР и Украиной проведён по приказу Путина
Пушилин объявил об освобождении и отправке в Украину 37 националистов «Азова» и «Айдара»
Минобороны Британии: у Путина синдром «маленького человека»
Морозова: армия Украины пытала током попавших в плен солдат ДНР
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине