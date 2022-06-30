Злоумышленников, отрезавших статуе ноги и укравших её, удалось арестовать

Эта статуя, изображающая Святого Михаила, была не просто похищена. С произведением искусства, украшавшим город Трентон (Нью-Джерси, США), обошлись варварским способом.

Горожане обнаружили, что некие злоумышленники перерезали скульптурной фигуре ноги и увезли статую в неизвестном направлении.

статуе отрезали ноги и украли её

Позже изуродованный Святой Михаил был обнаружен на свалке в Филадельфии (Пенсильвания, США).

статуе отрезали ноги и украли её

У полицейских в руках оказалась отличная зацепка — в объективы камер видеонаблюдения попал автомобиль злоумышленников. Так что в данный момент 51-летнего Кевина Л. Хэмптона и 48-летнего Закари Кэри и идентифицировали, и арестовали. Их обвиняют в краже и осквернении почитаемого предмета.

статуе отрезали ноги и украли её

А перед городскими властями стоит немаловажная задача — разрабатываются планы по ремонту статуи и возвращению её на законное место, на котором она красовалась с 1986 года.