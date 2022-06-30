Рекордсмен быстрее всех в мире выпил литр газировки и литр томатного соуса

Эрик «Badlands» Букер смог в один день установить целых два мировых рекорда, ведь мужчина быстрее всех в мире может пить различные напитки.

Для начала житель Лонг-Айленда (Нью-Йорк, США) вознамерился насладиться целым литром газировки «Mountain Dew» и справился с задачей за 6,80 секунд.

Некоторые пошутили, что последующая отрыжка мужчины вполне могла также побороться за звание рекордной.

литр газировки и томатного соуса

Покончив со сладкой газировкой, Эрик предложил собственному организму ещё более сложное испытание — поглощение литра томатного соуса «Kirkland».

Тут, конечно, дело пошло помедленнее. Рекордсмен позже заявил, что пить на скорость соус — это не так легко, как кажется. Хотя вряд ли кому-то действительно кажется, что это легко. Как бы то ни было, но соус был поглощён за 1 минуту и 18 секунд.

литр газировки и томатного соуса

Новоприобретённые рекордные титулы добавились к предыдущим достижениям Эрика. Например, он уже попал в Книгу рекордов Гиннеса за то, что в 2021 году выпил целых 2 литра газировки за 18,45 секунд.