Беларусь включила Польшу в безвизовый режим с 1 июля по 31 декабря

Правительство Беларуси сообщило, что в Минске приняли решение ввести безвизовый режим для граждан Польши.

Вечером 30 июня правительство Беларуси опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что поляки могут посещать белорусское государство без визы с 1 июля до 31 декабря.

В правительственном заявлении утверждается, что данное решение принято Александром Лукашенко в качестве налаживания добрососедских отношений между Беларусью и Польшей.

Примечательно, что в этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава закончила строительство пятиметрового заборона на белорусско-польской границе.