Беларусь включила Польшу в безвизовый режим с 1 июля по 31 декабря
Правительство Беларуси сообщило, что в Минске приняли решение ввести безвизовый режим для граждан Польши.
Вечером 30 июня правительство Беларуси опубликовало пресс-релиз, в котором сообщается, что поляки могут посещать белорусское государство без визы с 1 июля до 31 декабря.
В правительственном заявлении утверждается, что данное решение принято Александром Лукашенко в качестве налаживания добрососедских отношений между Беларусью и Польшей.
Примечательно, что в этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава закончила строительство пятиметрового заборона на белорусско-польской границе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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