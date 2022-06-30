Верховный суд США ограничил возможности борьбы с изменением климата

В Верховном суде США принято решение ограничить полномочия Агентства по охране окружающей среды в части регулирования выбросов парниковых газов электростанциями. Именно эти выбросы способствуют глобальному потеплению.

Такое решение может нарушить планы администрации Байдена по борьбе с изменениями климата. Речь идет о сокращении выбросов парниковых газов к концу десятилетия в два раза.

Планировалось также к 2035 году создать энергетический сектор без выбросов. На данный момент порядка 30% производства углекислого газа приходится на электростанции.

Дело рассматривалось в суде в тот же день, когда комиссия ООН предупредила: последствия изменения климата будут намного хуже, чем ожидалось.

В свое время Барак Обама пытался реализовать план по сокращению выбросов от производства электроэнергии за счет отказа от угольных электростанций. Воплотить этот план не удалось, поскольку его заблокировал Верховный суд.

Во время президентства Дональда Трампа была составлена новая стратегия. Ее отменил Федеральный апелляционный суд Вашингтона.

Борьбу против полномочий Агентства в Верховном суде вели 19 штатов и угольных компаний, в основном возглавляемых республиканцами.