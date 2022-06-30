Беларусь отменила визовый режим с Польшей
Погранкомитет Беларуси сообщил об отмене визового режима для граждан Польши.
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь сообщил о принятии решения главой государства Александром Лукашенко о введении безвизового режима въезда на территорию страны для граждан Польши.
Безвизовый въезд на территорию Беларуси без ПЦР-теста и предоставления сертификата о вакцинации будет действовать для поляков с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2022 года включительно.
Согласно информации представленной погранкомитетом белорусской прессе данное решение Лукашенко принял для поддержания добрососедских отношений между Беларусью и Польшей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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