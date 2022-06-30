Отец попытался воспрепятствовать аресту сына, угрожая полицейским ковшом экскаватора

Стремление защитить собственного ребёнка — это прекрасно. Но если данный ребёнок совершил криминальное деяние, то защита такой персоны положительных эмоций не вызовет.

Полицейским из Хардвика (Вермонт, США) было совсем не до положительных эмоций.

Они пытались арестовать молодого мужчину по подозрению в нападении и краже со взломом, но на пути закона встали родители злодея. С полицейскими попыталась подраться сначала мать арестованного, а после ещё и 52-летний отец.

Тот вообще поступил в высшей степени агрессивно — уселся в экскаватор и начал угрожать офицерам ковшом, то и дело норовя ударить их. Полицейским даже пришлось доставать оружие.

угроза ковшом экскаватора

К счастью, во время инцидента никто не пострадал, вот только любящего папу теперь арестовали вместе с сыном и обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах.

Что же касается матери подозреваемого мужчины, то она отделалась штрафом.