Отец не желает платить за свадьбу дочки, ведь его вторую жену не пригласили на праздник

Между героем этой истории и его дочерью давно была договорённость о том, что папа проспонсирует свадьбу молодой женщины.

Осенью радостное событие наконец состоится. Мужчина перевёл счастливой невесте деньги (правда, пока платёж не одобрен, так что крупную сумму дочь получить временно не может).

И, кажется, это оказалось к лучшему, ведь наш герой получил приглашение на праздник, в котором было указано лишь его имя, но не имя его второй жены.

Папа связался с дочкой, чтобы получить объяснения. Оказалось, невеста желает, чтобы в важный день её окружали лишь родные люди. Да, герой этой истории развёлся 15 лет назад. А 8 лет назад он вторично женился, и у дочки абсолютно не заладились отношения с папиной нынешней женой.

Хотя родную мать вместе с её бойфрендом невеста на свадьбу позвала. Обидевшись на такую несправедливость, отец заявил, что отменит банковскую операцию по переводу денег — благо, она ещё не завершена.

Теперь дочь осталась без обещанного свадебного подарка и страшно зла на папу. Также его поливает грязью бывшая супруга.

А вот пользователи соцсетей уверены, что в данной ситуации виноватых нет. Невеста имеет право выбирать, кого хочет видеть на свадьбе. Но и её отец имеет право давать или не давать деньги, а равно как и право защищать интересны своей нынешней супруги.