Посол Британии вызвана в МИД РФ из-за оскорбления Уоллеса в адрес Путина
Посол Великобритании был вызван в Министерство иностранных дел России, где Лондону заявлена нота протеста.
30 июня вечером британский посол в Москве была экстренно вызвана в здание МИД России, где ей заявлена нота протеста из-за хамского поведения правительственных лиц Великобритании по отношению к своим российским коллегами.
Также сообщается, что посольство России в Лондоне тоже направило Великобритании ноту протеста, осудив поступки английских должностных лиц.
Днём ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Позднее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что у президента России синдром "маленького человека".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: обмен пленными между ДНР и Украиной проведён по приказу Путина
Пушилин объявил об освобождении и отправке в Украину 37 националистов «Азова» и «Айдара»
Минобороны Британии: у Путина синдром «маленького человека»
Морозова: армия Украины пытала током попавших в плен солдат ДНР
Джонсон: если бы Путин был женщиной, он бы не начал спецоперацию в Украине