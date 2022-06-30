Посол Британии вызвана в МИД РФ из-за оскорбления Уоллеса в адрес Путина

Посол Великобритании был вызван в Министерство иностранных дел России, где Лондону заявлена нота протеста.

30 июня вечером британский посол в Москве была экстренно вызвана в здание МИД России, где ей заявлена нота протеста из-за хамского поведения правительственных лиц Великобритании по отношению к своим российским коллегами.

Также сообщается, что посольство России в Лондоне тоже направило Великобритании ноту протеста, осудив поступки английских должностных лиц.

Днём ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Владимир Путин не начал бы спецоперацию на Украине, будь он женщиной. Позднее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что у президента России синдром "маленького человека".