В парк Нью-Йорка выпустили коз, чтобы навели порядок с инвазивными сорняками

Животных специально будут привозить для этого с ближайшей фермы, необычный проект продлится до конца года.

Посетители парка Риверсайд в Нью-Йорке были немало удивлены, увидев там дюжину коз. Оказывается, этих животных выпустили, чтобы те полакомились сорняками и бесхимическим способом помогли избавиться от инвазивных видов растений и добавили радости природы.

Пушистые посетители прибыли на Манхэттен с фермы Green Goats в Райнбеке, штат Нью-Йорк, чтобы поесть разросшиеся кустарники, в том числе такие опасные для человека как ядовитый плющ.

«Вы видели вот этот крутой склон? Представьте, что вы пытаетесь сохранить равновесие, выдергивая инвазивные растения, чтобы затем посадить там местные виды, которые будут лучше удерживать почву и обеспечивать лучшую среду обитания для диких животных», - так объяснил проект с козами исполнительный директор Riverside Park Conservancy Джон Херрольд.

Козы, по словам Геррольда, "едят ядовитый плющ, фарфоровую ягоду, многоцветковую розу - то есть, те растения, от которых парк пытается избавиться».

Животные будут проводить "очистку" парка от нежелательных растений до конца лета.