Генштаб армии Украины анонсировал высадку десанта ВСУ на острове Змеиный

Пресс-служба украинского Генштаба сообщает, что солдаты ВСУ намереваются взять под контроль остров Змеиный после того, как оттуда вышли войска России.

В четверг вечером глава оперативного управления Генштаба армии Украины Алексей Громов сообщил, что украинские подразделения десанта планируют скорую высадку на острове Змеиный с установлением единоличного контроля над данным участком Одесской области.

Утром 30 июня пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские войска покинули остров Змеиный в качестве шага доброй воли.

По данным Минобороны РФ, российские солдаты завершили стратегически важную миссию на Змеином и более не должны контролировать этот регион.