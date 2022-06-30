Генштаб армии Украины анонсировал высадку десанта ВСУ на острове Змеиный
Пресс-служба украинского Генштаба сообщает, что солдаты ВСУ намереваются взять под контроль остров Змеиный после того, как оттуда вышли войска России.
В четверг вечером глава оперативного управления Генштаба армии Украины Алексей Громов сообщил, что украинские подразделения десанта планируют скорую высадку на острове Змеиный с установлением единоличного контроля над данным участком Одесской области.
Утром 30 июня пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что российские войска покинули остров Змеиный в качестве шага доброй воли.
По данным Минобороны РФ, российские солдаты завершили стратегически важную миссию на Змеином и более не должны контролировать этот регион.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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