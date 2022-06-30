Лучшая подкормка для томатов при высаживании рассады в грунт

Первая подкормка очень важна, она задает тон дальнейшему росту и развитию растений. Как повлиять на будущий урожай помидоров с помощью удобрений, расскажут опытные садоводы.

Скорейшей адаптации и укоренению растений способствуют фосфорно-калийные удобрения. Именно в них нуждаются томаты в раннем периоде вегетации.

Органические подкормки

Хороший органоминеральный вариант - традиционная древесная зола.

Чисто органическая подкормка, которую "оценят" томаты, это мелкая рыбка. Достаточно положить по несколько штучек в ямку с рассадой (кстати, подойдет и для перцев), и можно потом ждать обильного урожая.

Водоросли, добытые прямо из воды, будут отличным "лакомством" для молодых помидорок. Придет срок, и они обязательно ответят качественным плодоношением.

Минеральные элементы

При высадке рассады лучший минеральный состав для томатов - монокалийфосфат. Саженцы будут крепенькие, коренастые, быстро привыкнут к новому месту обитания.

Вносить надо по чайной ложке в каждую посадочную лунку, перемешав с землей.

Что нельзя добавлять в лунку

Перегной и навоз не годятся для первой подкормки рассады при высадке. Такие удобрения вызовут обильный рост ботвы.

Цветки завяжутся в малом количестве и будут чахлыми, скоро засохнут, потому что не смогут опыляться. Зато листва и стебли будут пышными, сочными и высокими.

Кое-что о комплексных удобрениях

На начальном этапе роста сложное удобрение, где есть в составе азот, не оправдает ожидания садовода.

Урожай будет неудачным: вырастут неказистые плоды с плохими вкусовыми характеристиками.

Внесение азота

Это нужно делать уже после появления плодов. До формирования завязей, сразу после высадки в грунт, азот пойдет во вред растению.