После комментария Джонсона о Путине МИД РФ вызывал посла Великобритании

В четверг (30 июня) в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве, ему был заявлен протест ввиду грубых высказываний премьер-министра Бориса Джонсона в адрес президента Владимира Путина.

Россия выразила «решительный протест» послу Соединенного Королевства Деборе Броннерт ввиду «откровенно грубых высказываний британских властей в адрес России, ее лидера, ее должностных лиц, а также российского народа», уточняет она в сообщении.

«В приличном обществе принято извиняться за высказывания подобного рода», — подчеркнули в МИД России, осудив «недопустимую оскорбительную риторику».

«Идеальный пример мужской токсичности»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник вечером немецкой телекомпании ZDF, что Владимир Путин не начал бы наступление на Украину, если бы он был женщиной.

Он осудил российскую военную операцию, как «пример мужской токсичности», закрывая саммит G7 в Германии.

Со своей стороны, Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, заявил в среду вечером в эфире радио LBC, что взгляд президента Путина на себя и мир — это «синдром маленького человека, позиция мачо».

Бен Уоллес также раскритиковал пресс-секретаря российской дипломатии Марию Захарову, обвинив ее в том, что она каждую неделю «угрожает всем ядерным оружием».

Вызывая британского посла, МИД России также подчеркнул, что для британских официальных лиц «неприемлемо распространение заведомо ложной информации, в том числе о предполагаемых угрозах российской стороны применить ядерное оружие», говорится в пресс-релизе российской дипломатии.