Покоримый космос: астронавты выяснили как запускать спутники с помощью центрифуги

Компания SpinLaunch придумала специальную центрифугу для буквального запуска спутников в космос. Что даст это открытие?

Как раз в тот момент, когда вы думали, что доставка спутников на низкую околоземную орбиту (LEO) была навсегда революционизирована Илоном Маском, компании по разработке технологий космических полетов из Лонг-Бич, Калифорния, пришла в голову идея использовать центрифугу для буквального запуска спутников в космос.

Компания SpinLaunch обещает стать альтернативным методом запуска 440-фунтовых спутников LEO в космос с использованием одной четверти топлива при одной десятой стоимости несколько раз в день.



По словам компании, достижения в области углеродного волокна и миниатюрной электроники являются наиболее важными причинами, по которым SpinLaunch до недавнего времени был невозможен.

Компания разработала и протестировала конструкции, механические узлы, батареи, двигательные установки и солнечные батареи с небольшим увеличением массы или стоимости.



“Может быть трудно представить, чтобы хрупкий спутник пережил кинетический запуск”, - сказал SpinLaunch. “Благодаря тестированию мы смогли продемонстрировать впечатляющую способность спутниковых систем легко справляться с центростремительной средой [от 10 000 до 20 000 G]”.



В настоящее время разрабатываемая система орбитального запуска представляет собой вакуумный цилиндр диаметром 300 футов, построенный на холме под углом 45 градусов.

В нем используется трос из углеродного волокна, который вращает спутник со скоростью почти 5000 миль в час при минимальном аэродинамическом сопротивлении. Как только скорость запуска достигнута, капсула в форме ракеты, содержащая спутник, высвобождается. С помощью центробежной силы он летит через атмосферу на орбиту.



В связи с тем, что индустрия связи планирует запустить тысячи спутников, SpinLaunch считает неотложной разработку экологически устойчивой технологии запуска: