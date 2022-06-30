Диетологи назвали продукты, которые мешают похудеть

Чтобы надолго избавиться от лишнего веса, необходимо точно знать, какие продукты способствуют его появлению. И это не только булки и пончики.

Диетолог Лорен Харрис-Пинкус отмечает, что суши могут быть опасны для фигуры, если они острые или содержат соус айоли. Желающим похудеть лучше выбрать супы или морепродукты с овощами.

Конфеты без сахара – это ловушка. В них могут использоваться сорбит и другие подсластители, которые влияют на вес и могут навредить желудку.

Безглютеновый хлеб содержит больше калорий и меньше клетчатки, зато в нем практически нет витаминов и питательных веществ.

Сэндвичи в виде роллов в лаваше тоже способствуют набору веса. В их обертке вдвое больше калорий, чем в двух стандартных ломтиках хлеба.

Энергетические батончики очень калорийны, некоторые из них могут заменить целый прием пищи. Салаты быстрого приготовления в ресторанах фаст-фуда содержат жир и дополнительные калории.

То же касается замороженной пиццы, а еще в ней слишком много соли. В готовых смузи может оказаться значительно больше калорий, чем нужно, как и в диетической газировке.

В сухофруктах очень много сахара, и их легко съесть много, даже не заметив этого. Не стоит доверять и обезжиренным заправкам для салата: недостаток жира в них часто компенсируется сахаром.