Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Польши
Граждане Польши получили право без виз приезжать на территорию Республики Беларусь.
Республика Беларусь объявили о введение права приезжать в страну без визы для граждан Польши.
Безвиз вступает в силу уже с завтрашнего дня - 1 июля, с 0 часов 0 минут. Решение принято для поддержания добрососедских отношений.
"Решение о введении временного безвизового въезда для граждан Польши принято главой государства для поддержания добрососедских отношений", - передает БелТА.
Поляки также получили право находиться в пограничной зоне без соответствующего пропуска, дающего на это право.
Опубликовано: Николай Скира
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