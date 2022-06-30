Беларусь ввела безвизовый режим для граждан Польши

Граждане Польши получили право без виз приезжать на территорию Республики Беларусь.

Республика Беларусь объявили о введение права приезжать в страну без визы для граждан Польши.

Безвиз вступает в силу уже с завтрашнего дня - 1 июля, с 0 часов 0 минут. Решение принято для поддержания добрососедских отношений.

"Решение о введении временного безвизового въезда для граждан Польши принято главой государства для поддержания добрососедских отношений", - передает БелТА.

Поляки также получили право находиться в пограничной зоне без соответствующего пропуска, дающего на это право.