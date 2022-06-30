Мужчине присудили 162 года тюрьмы за сексуальное насилие над бездомными женщинами
Окружная прокуратура округов Гилпон и Джефферсон сообщает, что 33-летний Джозеф Габриэль Ван Эк приговорен к тюремному заключению на срок 162 года за похищение и сексуальное насилие над женщинами в Денвере.
Расследование началось в апреле 2020 года. Тогда молодая женщина обратилась в полицию и заявила, что ее схватили в Денвере и отвезли в предгорья, где она подверглась сексуальному насилию.
Впоследствии были выявлены еще три жертвы. Все они были бездомными или малообеспеченными.
Троих из них Ван Эк заманил в грузовик, предложив подвезти, а одну просто затащил в машину.
Мужчина отвозил своих жертв в отдаленный район, угрожал убить, подвергал физическому насилию. Во время нападений у него были при себе нож и пистолет.
Во время оглашения приговора одна из жертв сказала, что теперь боится всех, поскольку преступник невероятно напугал ее.
Окружной прокурор поблагодарил женщин за их храбрость и стойкость на протяжении долгого судебного разбирательства.
Заместитель окружного прокурора Тайра Форбс рассказала, что четыре женщины жили на улице, и там Ван Эк охотился на них. После жестоких издевательств он бросал их на обочине дороги.
Опубликовано: Светлана Репина
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