Путина не встретили у самолёта на Каспийском саммите в Туркменистане

Владимир Путин прилетел в Туркменистан для участия в Каспийском саммите, где его никто не встретил у трапа самолёта.

30 июня Владимир Путин прибыл в Туркменистан на государственном авиарейсе, где его забыли встретить у трапа самолёта, ввиду чего российскому президенту пришлось идти до машины в одиночестве.

Примечательно, что всех других участников Каспийского экономического форума встретили, сопроводив их до автомобильных картежей, которые довезли их до места проведения мероприятия.

Более того: глав других государств по прилёту в Туркменистане встречали с хлебом и солью, которых Владимир Путин также не сумел отведать перед саммитом.