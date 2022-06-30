Путина не встретили у самолёта на Каспийском саммите в Туркменистане
Владимир Путин прилетел в Туркменистан для участия в Каспийском саммите, где его никто не встретил у трапа самолёта.
30 июня Владимир Путин прибыл в Туркменистан на государственном авиарейсе, где его забыли встретить у трапа самолёта, ввиду чего российскому президенту пришлось идти до машины в одиночестве.
Примечательно, что всех других участников Каспийского экономического форума встретили, сопроводив их до автомобильных картежей, которые довезли их до места проведения мероприятия.
Более того: глав других государств по прилёту в Туркменистане встречали с хлебом и солью, которых Владимир Путин также не сумел отведать перед саммитом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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