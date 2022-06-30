3D Трикотаж: Как 3D-печать постепенно внедряется в индустрию моды

Модные тенденции никогда не стоят на месте. Вот и сейчас новейшие технологии постепенно входят в индустрию моды. Как же 3D трикотаж постепенно внедряется в индустрию моды?

Люди были очарованы небесами почти на протяжении всей нашей истории как вида. До середины 20-го века поездка туда была просто несбыточной мечтой. Но потом началась космическая гонка, и мы доказали, что это возможно.

Чтобы это произошло, но когда именно космический туризм станет реальностью для всех? Давайте разберем игроков.

Virgin Galactic

Хотя их еще нет, Virgin Galactic, похоже, является одной из лучших надежд на коммерческие космические путешествия.

SpaceX

Многие из тех же преимуществ Virgin Galactic можно было бы сказать и о SpaceX Илона Маска. Маск, в первую очередь из Tesla Motors, имеет большие амбиции продвигать человеческую расу вперед. Будущее В то время как космический туризм набирает обороты, необходимо учитывать множество факторов. Цена по-прежнему является основной для среднего человека.

Virgin Galactic

Virgin Galactic продает места для своей программы VSS по цене 250 000 долларов на человека - сумма, недоступная большинству людей. Но это далеко от предполагаемых 20 с лишним миллионов долларов, которые некоторые заплатили за полет в космос с помощью программы "Союз".

Если такие достижения, как успешная посадка ракеты SpaceX на автономную лодку с одновременной доставкой грузов на МКС, смогут продолжаться в том же темпе, коммерческие космические путешествия станут реальностью раньше, чем вы думаете.