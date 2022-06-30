В Верховном суде США появилась первая чернокожая женщина-судья
51-летнюю Джексон привел к присяге главный судья Джон Робертс. Она заменила Стивена Брейера, который подал в отставку в возрасте 83 лет.
Накануне Брейер сообщил о своей отставке президенту Байдену. В настоящее время Верховный суд находится на каникулах, заседания возобновятся 3 октября.
Назначение Джексон не меняет соотношение сил, которое по-прежнему составляет 6:3 в пользу консерваторов, которых назначали президенты-республиканцы.
Между тем доверие американской общественности к Верховному суду достигло рекордно низкого уровня после ряда непопулярных решений, включая отмену конституционного права на аборты.
Джексон была выбрана на место Брейера еще в феврале, а в апреле ее кандидатуру утвердил Сенат.
Ранее она работала судьей в Окружном суде США по округу Колумбия, затем Байден выдвинул ее кандидатуру в Апелляционной суд по тому же округу.
Кетанджи Браун Джексон – третий темнокожий человек, работающий в суде. Во время слушаний в зале присутствовали ее муж и две дочери. Супруг держал библию на приведении к присяге.
Обращаясь к дочерям, Джексон признала, что совмещать материнство и работу было нелегко. Она также отметила, что девочки на ее примере видят, что упорный труд и решимость позволяют достигать любых целей.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Профессиональный рестлер, обвиненный в сексуальных домогательствах, 3 месяца проработал в Диснейленде
Бывший профессиональный борец Джозеф Михан, который известен в мире рестлинга как Джоуи Райан, 3 месяца работал в Диснейленде на аттракционе «Круиз по джунглям». Ранее несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Экс-глава «Формулы-1» Экклстоун заявил о готовности умереть за Путина
В США короновали самую уродливую собаку
Путин ответил Джонсону на слова о неспособности женщины начать спецоперацию
Аналитики прогнозируют конец рекордных поставок Tesla, на это есть сразу несколько причин
Минобороны Британии: у Путина синдром «маленького человека»