В Верховном суде США появилась первая чернокожая женщина-судья

51-летнюю Джексон привел к присяге главный судья Джон Робертс. Она заменила Стивена Брейера, который подал в отставку в возрасте 83 лет.

Накануне Брейер сообщил о своей отставке президенту Байдену. В настоящее время Верховный суд находится на каникулах, заседания возобновятся 3 октября.

Назначение Джексон не меняет соотношение сил, которое по-прежнему составляет 6:3 в пользу консерваторов, которых назначали президенты-республиканцы.

Между тем доверие американской общественности к Верховному суду достигло рекордно низкого уровня после ряда непопулярных решений, включая отмену конституционного права на аборты.

Джексон была выбрана на место Брейера еще в феврале, а в апреле ее кандидатуру утвердил Сенат.

Ранее она работала судьей в Окружном суде США по округу Колумбия, затем Байден выдвинул ее кандидатуру в Апелляционной суд по тому же округу.

Кетанджи Браун Джексон – третий темнокожий человек, работающий в суде. Во время слушаний в зале присутствовали ее муж и две дочери. Супруг держал библию на приведении к присяге.

Обращаясь к дочерям, Джексон признала, что совмещать материнство и работу было нелегко. Она также отметила, что девочки на ее примере видят, что упорный труд и решимость позволяют достигать любых целей.