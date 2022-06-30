Поможет ли снижение количества никотина и запрет ментола в сигаретах спасти жизни курильщиков

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предлагает обязать табачные компании существенно снизить содержание никотина в сигаретах.

Ранее было предложено запретить сигареты с ментолом. Предполагается, что эти меры снизят риск зависимости, в том числе среди молодежи и детей.

Сам никотин не вызывает рак. Но это вещество является одной из причин привычки к курению. Ожидается, снижение содержания никотина поможет легче бросить курить.

Но скептики обращают внимание на то, что при меньшем количестве никотина курильщики будут курить больше и дольше, чтобы получить его в желаемом объеме.

Это еще больше увеличит количество канцерогенов, которые они вдыхают. Еще одно опасение касается появления черного рынка, где можно будет купить сигареты с более высоким содержанием никотина.

Ментол считается одним из веществ, которое тоже способствует привыканию к курению. Он маскирует резкий вкус сигарет, делает курение более приятным. Предполагается, что без ментола меньше детей и подростков начнут курить постоянно.

Ранее Джо Байден заявил о запуске программы по сокращению смертности от рака вдвое за 25 лет. Меры, связные с сигаретами, являются частью этой стратегии.

Существует мнение, что за последнее время уровень курения значительно снизился, но причиной этой процесса не было государственное регулирование.