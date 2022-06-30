Профессиональный рестлер, обвиненный в сексуальных домогательствах, 3 месяца проработал в Диснейленде
Бывший профессиональный борец Джозеф Михан, который известен в мире рестлинга как Джоуи Райан, 3 месяца работал в Диснейленде на аттракционе «Круиз по джунглям». Ранее несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.
Эти месяцы были испытательным сроком Михана в парке. После его истечения администрация отказалась нанимать его в качестве штатного работника. Причины такого решения не озвучиваются.
Перед наймом кандидаты в будущие сотрудники Диснейленда проходят проверк криминального прошлого. Но в Диснейленде говорят, что у них не было информации об обвинениях Михана в домогательствах.
Возможно, это связано с наличием у бывшего спортсмена псевдонима, под которым он известен в социальных сетях.
Джозеф Михан участвовал в Национальном борцовском альянсе в особом образе усатого плейбоя и мачо в плавках и солнцезащитных очках.
В социальных сетях он не раз опровергал обвинения в сексуальных домогательствах и даже подал не менее семи исков против женщин, выдвигавших эти обвинения. Однако большинство исков были отклонены.
В Диснейленде сейчас ведется работ по переподготовке и найму достаточного количества сотрудников. До пандемии штат составлял порядка 32 000 человек. Сейчас здесь работает на 2000 сотрудников меньше.
После снятия коронавирусных ограничений, в том числе отмены требования носить маски, спрос на услуги парка вырос.
Опубликовано: Светлана Репина
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