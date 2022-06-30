Во Флориде введен карантин из-за гигантских улиток
Власти Флориды закрыли на карантин территорию округа Паско, расположенного вдоль Мексиканского залива. Причиной стали гигантские улитки.
Печально известных моллюсков обнаружил садовник в Порт-Ричи. Специальное подразделение Министерства сельского хозяйства начало обследование региона.
Помимо введения карантина, в районе принимаются и другие меры, например, землю обрабатывают пестицидом-приманкой.
Представители министерства называют гигантскую африканскую улитку одни из самых вредных моллюсков в мире. Это существо быстро размножается и распространяется по территории.
Улитка может питаться сотнями разных растений, создавая угрозу местной флоре. Она ест даже краску и штукатурку. За четыре месяца она откладывает тысячи яиц.
Для перемещения на значительные расстояния улитки цепляются за мусор, транспорт и механизмы.
Гигантские улитки опасны для человека, поскольку переносят крысиного легочного червя. Это особый паразит, который может вызвать менингит.
Изначально таких улиток во Флориде не было, их незаконно завезли религиозные группы. Владение и импорт этих моллюсков в США противозаконны. Улиток также нельзя трогать после обнаружения без соответствующих документов.
В последний раз гигантскую африканскую улитку в этой части страны находили в 2017 году.
Опубликовано: Светлана Репина
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