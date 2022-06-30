На какие китайские авто вырос спрос в России

Водители ценят автомобили из Поднебесной за высокое качество, современные технологии, отличный дизайн и доступную стоимость.

Доля автомобилей китайских марок продолжает активно расти в России. Только за первые пять месяцев объемы продаж на этом рынке удвоились. Какие именно авто пользуются спросом у россиян?

Geely Coolray

Это наиболее популярный китайский кроссовер стал самым продаваемым в РФ, и эта тенденция сохраняется в нынешнем году. Водители ценят эту марку за современный дизайн Coolray, тяговитый двигатель и значительное количество опций высоких технологий.

Машина гарантрирует плавность хода и довольно высокую для кроссовера скорость. Этот автомобиль особенно нравится девушкам за яркий внешний вид, богатое убранство и обилие электроники.

Haval F7x

F7x активно покупается жителями России благодаря его красивому внешнему виду. По мнению автоэкспертов, главный двигатель продаж этой машины - мощный двигатель с роботизированной коробкой передач.



Обилие электроники и богатый салон с необычным дизайном – это и не только способствуют его популярности на российском рынке.

Chery Tiggo Pro 7

Это также один из самых продаваемых в России кроссоверов, они популярны и в мире. Его преимущество перед европейскими аналогами в цене: если на Западе он стоит от 4 до 6 миллионов российских рублей, то китайский Tiggo Pro 7 доступен за 2,7 миллиона.

Geely Atlas

Спрос на него растет благодаря очень мощным моторам и бюджетной цене - в пределах 2,5 миллиона рублей в стандартной комплектации.



Haval Jolion

Это настоящий рекордсмен 2022 года. Популярность автомобиля обусловлена самой низкой ценой на рынке кроссоверов - с учетом комплектации, технического и электронного освещения автомобиля.



Jolion – это абсолютно новая платформа, совершенный дизайн, уникальное электронное оснащение. У Jolion - одна из лучших аудиосистем в мире.



Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, датчики света и дождя и климат-контроль - все эти опции есть в базовой версии. Автомобиль ценят за отличную динамику, роботизированную трансмиссию и абсолютную проходимость - на версиях с полным приводом и разработанной (специально для России) муфтой с электрогидравлическим приводом.