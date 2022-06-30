В США мужчины массово делают вазэктомию из-за запрета абортов

27-летний Томас Фигероа никогда не хотел детей. После решения Верховного суда, отменившего конституционную защиту абортов, мужчина решил срочно сделать вазэктомию.

Американские урологи отмечают резкий рост спроса на эту процедуру. Уролог Дуг Штейн из Флориды говорит, что раньше получал по 4-5 запросов в день от мужчин, желающих сделать вазэктомию.

Доктор Штейн отмечет, что ему пришлось открыть прием в дополнительные дни из-за большого наплыва пациентов. Его коллега Джон Керингтон говорит, что на процедуру стали чаще записываться мужчины младше 30 лет, у которых нет детей.

При этом 60-70% из них упоминают решение суда об абортах. Многие шокированы самой ситуацией и всерьез опасаются, что следующий запрет коснется средств контрацепции. Ранее о такой проблеме никто не упоминал.

После решения Верховного суда их количество выросло до 12-18 запросов. Многие мужчины говорят, что и раньше задумывались об этой процедуре, но последние события стали последней каплей.

Вазэктомия представляет собой форму постоянной стерилизации мужчин. После проведения процедуры сперматозоиды не могут проходить через протоки.

В 2002 году вазэктомия была своего рода формой контроля рождаемости. Такой услугой пользовались мужчины, у которых уже родилось достаточное для них количество детей.

В 2011-2015 году причины проведения процедуры были уже другими. Чаще всего вазэктомия проводилась по медицинским показаниям.