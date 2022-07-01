Клещи на огороде и участке: как от них избавиться быстро и дешево

Часто разные методы борьбы с клещами бывают неэффективны. Чтобы побороть насекомых, нужно знать одну тонкость.

Обязательное условие - убрать с участка весь мусор, лишнюю высокую траву, прошлогодние листья, сучки и все ненужное.

И только после этого можно приготовить средство от клещей. Для этого необходимо взять шалфей, ромашку, герань и чеснок в равном количестве 1:1, залить этот состав водой в соотношении 1:2 и поварить его 5 минут.

Смесь настаивается в течение нескольких суток, после чего ей обрабатывается весь участок.

Если всех компонентов найти не удалось, то можно использовать для приготовления раствора только чеснок.

Одну головку необходимо залить одним литром воды, настаивать несколько суток, после чего дополнительно разбавить этот настой водой и полить им огород.

После одной такой обработки клещи обязательно пропадут на участке.