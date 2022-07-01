General Motors передумала продавать закрытый индийский завод китайской Great Wall Motor

Концерн General Motors сообщил, что сделка по продаже закрытого завода в Индии китайской компании Great Wall Motor отменена.

Причиной стало отсутствие одобрения регулирующих органов в связи с ужесточением позиции Нью-Дели в отношении китайских инвестиций.

Соглашение о продаже предприятия было заключено в январе 2020 года. Китайский производитель внедорожников должен был заплатить до 300 млн долларов.

Сделку планировалось заключить в рамках инвестиционного плана Китая по обеспечению присутствия на растущем автомобильном рынке Индии. План предусматривает вложение 1 млрд долларов.

Соглашение о продаже завода продлевалось дважды. 30 июня истек последний срок. Исполнительный директор по коммуникациям GM International Джордж Свигос сообщил, что компании не удалось получить необходимые разрешения.

При этом он отметил, что стратегия концерна в Индии не изменилась. Теперь будут изучаться другие варианты продажи объекта.

Через несколько месяцев после заключения сделки Индия ужесточила свою позицию по поводу зарубежных инвестиций, в том числе китайских.

Причиной послужило ухудшение дипломатических отношений. В Индии были запрещены свыше 300 китайских мобильных приложений, в том числе TikTok.

Теперь GM предстоит найти нового покупателя и продолжать тратить деньги на обслуживание неработающего предприятия.