Старый укрывной материал не нужно выбрасывать: он пригодится на участке
Его можно использовать вторично, тем самым уберегая экологию от загрязнения.
У всех садоводов-огородников непременно остается кусок использованного укрывного материала. Из него можно нарезать ленточки для подвязки растений.
Ленты лучше нарезать максимально длинными и не делить их сразу на отрезки, потому что впоследствии могут понадобиться подвязки разной длины.
У старого укрывного материала есть несколько плюсов: он абсолютно бесплатный и совершенно не травмирует растения в период их активного роста.
Для подвязки растений подойдет материал любого цвета и степени плотности. Он отлично прослужит весь сезон.
Опубликовано: Наталья Павлова
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