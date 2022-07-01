Старый укрывной материал не нужно выбрасывать: он пригодится на участке

Его можно использовать вторично, тем самым уберегая экологию от загрязнения.

У всех садоводов-огородников непременно остается кусок использованного укрывного материала. Из него можно нарезать ленточки для подвязки растений.

Ленты лучше нарезать максимально длинными и не делить их сразу на отрезки, потому что впоследствии могут понадобиться подвязки разной длины.

У старого укрывного материала есть несколько плюсов: он абсолютно бесплатный и совершенно не травмирует растения в период их активного роста.

Для подвязки растений подойдет материал любого цвета и степени плотности. Он отлично прослужит весь сезон.