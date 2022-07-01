При такой подкормке можно гарантированно вырастить чеснок размером с кулак

Подкармливать огородные культуры надо умеючи, со знанием дела, соблюдая сроки, пропорции, а главное - учитывая потребности растения в определенном вегетативном периоде. Эксперты расскажут, как все сделать правильно.

Как подкормить первый раз

После первых всходов нужны азотные удобрения, чтобы чеснок активно рос. Можно вносить аммиачную селитру. При невысоких плюсовых температурах это удобрение усваивается лучше других.

Применять можно как в гранулах так и в жидком виде.

Сухое вещество вноситься так: 30-40 г на метра квадратный. Сухую землю надо предварительно обильно пролить водой.

Жидкая подкормка делается так: 30-40 г селитры на 10 л воды. Полить грядки из лейки. Тоже перед применением надо пролить посадки чистой водой.

Это не только спасет корни от ожога, но и поможет удобрению глубже проникнуть в почву и получить растениям максимум питательных элементов.

Вторая порция "прикорма"

Через 2 недели нужно снова подкормить чеснок. У него уже вырастут несколько листиков. Нужны азот и фосфор.

Можно выбрать сульфат магния, в нем есть сера и магний, последний улучшает усвоение фосфора в непрогретой весенней земле.

Как результат - корни растут активнее. Сера способствует лучшему потреблению азота, растения начнут набирать зеленую массу.

Вносить нужно 30-40 г сульфата магния на метр квадратный. Подойдет и водный раствор, и сухие гранулы, их нужно заделывать в почву.

Какая органика подойдет

Вместо минеральных удобрений в первую подкормку можно дать растению настой на основе куриного помета. На 10 л воды берется пол литра помета.

Настой делается неделю. Перед использованием разводится водой - на часть настоя нужно взять 20 частей воды. Поливать чеснок нужно под корень.

Такая подкормка заменит азотные удобрения.

Третья подкормка

Она делается спустя примерно месяц после второго внесения удобрений. К этому времени у чеснока уже появляется 7-8 листиков. Подкармливать нужно монофосфатом калия.

В этом периоде важно дать растениям фосфор и калий, чтобы развивалась корневая система и формировались качественные луковицы.

Вносить удобрения можно в сухом виде или в жидком. Сухие гранулы: 30-40 г на квадратный метр. Приготовление раствора: 30-40 г на 10 л воды.

Перед подкормкой необходимо пролить землю чистой водой, особенно в сухую погоду.

Опять про органику

Древесная зола подойдет для тех, кто предпочитает натуральные подкормки химическим минеральным составам. Раствор готовится так: на 10 л воды взять стакан золы и стакан уксуса 9%.

Использовать для полива. Зола - источник фосфора, калия, разных микроэлементов.

Две подкормки таким раствором будет достаточно для полноценного насыщения чеснока питательными веществами.

В итоге получается 3-4 подкормки за сезон, если об этом не забывать, то урожай чеснока обязательно уродится на славу.