Огородники рассказали, как получать только крупный урожай картофеля

Картофель достаточно неприхотлив и может произрастать где угодно. Но вот размеры урожая не всегда радуют.

Подойдя к грядке с картофелем, внимательно осмотрите почву вокруг кустов. В местах нахождения крупных клубней земля начинает растрескиваться. Найдя такой участок, погрузите руку под куст, нащупайте крупный картофель и доставайте его, не трогая наземную часть растения.

Такой способ сбора раннего картофеля позволит получать с каждого куста максимально крупный урожай.

Что же касается основных агротехнических приемов при возделывании картофеля, в первую очередь следите, чтобы почва была рыхлой. Для поддержания можете мульчировать грядку торфом, резаной соломой или мякиной.

Помечайте высаженные сорта картофеля по срокам созревания. Выкопку начинайте с самого раннего.

К сбору первого урожая приступайте не раньше, чем закончится цветение.

На первый взгляд может показаться, что постепенная выкопка клубней слишком трудозатратна. Однако результат вас приятно удивит. К осени под кустами совсем не останется мелких клубней.

Посадочный материал, чтобы повысить урожайность:

Чтобы увеличить урожай, нужно правильно отобрать и подготовить семена. Подготовка семян начинается еще осенью, после сбора урожая. Если картофель для посадки используется свой собственный, то надо сразу отобрать здоровые, без трещин клубни и положить отдельно от остального картофеля.

Выбор материала для посадки: при фасовке семенного картофеля важно, чтобы плоды были твердыми, ровной формы. Если картошка имеет не стандартную форму, это говорит о его вырождении. Такие клубни лучше не использовать для посадки.

Ранней весной снова начинать готовить картофель к посадке. Для этого следует повторить процедуру отбора клубней. Наилучший вес 50-80гр.