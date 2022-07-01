Крестоцветная блошка пропадет с капусты после обработки натуральным средством

О наличии этого вредителя свидетельствует отсутствие завязей и дырочки на капустных листьях.

Лучше провести профилактику еще до того, как блошка появилась на капусте. Особенно быстро насекомое начинает распространяться в жаркую и сухую погоду.

Бороться с этим насекомым можно с помощью натурального средства на основе табачной пыли и золы. С его же помощью можно бороться с тлей, морковной и луковой мухой и другими насекомыми.

Табачная пыль и зола смешиваются в равных количествах (можно добавить туда немного молотого красного перца), и каждые 3-4 дня на протяжении двух недель ею опудривается рассада капусты.

Расход - примерно 1 стакан смеси на 1 квадратный метр посадок.

Также можно приготовить раствор: на 10 литров кипятка берется стакан золы и 400 граммов табачной пыли.

Раствор нужно настоять в течение суток, периодически помешивая.

Затем процедить его через марлю и развести водой в соотношении 1:2, после чего добавить жидкое хозяйственное мыло в расчете 2 столовые ложки на каждые 10 литров воды.

Обрабатывать капусту можно, опрыскивая ее раствором с помощью веника. Обработки проводятся на протяжении 2 недель с интервалами в 3-4 дня.

Этим же настоем можно вывести паутинного клеща с растений в теплице.