Огородники рассказали, как отличить у растений нехватку калия от нехватки кальция

Кальций (Са) крайне важный элемент для растений. Без кальция не возможен рост корневой системы, формирование клеточных стенок, проницаемость мембран, активность ферментов, секреция, деление клеток и прочее.

Вообще встретиться с дефицитом кальция при вегетации растений достаточно сложно, потому что большинство почв являются обеспеченными этим элементом. Обычно кальция не хватает в теплицах, где растут, допустим, томаты, которые как раз очень много его забирают из грунта.

Поэтому стоит вносить кальциевые удобрения, например, мел, доломитовую муку, известь, древесную золу.

Заметить нехватку кальция у растений довольно сложно. Чаще всего о ней становится известно, когда уже появляются плоды, на которых видна вершинная гниль. Это касается томатов, огурцов, перцев, арбузов и других растений.

Когда у растений еще нет плодов, то ткани при нехватке кальция ослабляются. И в первую очередь происходит поникание верхушки. Но поникание верхушки не может быть без симптоматики на листьях.

При недостатке калия, у растений тоже поникают верхушки. Кроме того, при дефиците, что одного, что второго элемента появляются похожие симптомы. Это краевые ожоги листьев. При этом ожог при дефиците кальция начинается с самой дальней точки листа, в виде некроза и последующего пожелтения.

В дальнейшем на плодах вершинная гниль тоже начинается с самой дальней точки. Все это из-за того, что именно в эту часть плохо транспортируется кальций.

Если стоит засуха и плохо испаряется влага, то у растений, в частности у томата, начнет проявляться симптоматика нехватки кальция. Поэтому так важно проветривать теплицы, и хорошо проливать в них грядки. Кстати, часто вершинная гниль из-за нехватки кальция становится следствием подсушивания томатов.

При удалении с растений старых листьев для улучшения их проветривания и освещения кистей, вместе с ними удаляется и кальций. А ведь это элемент, в отличии, например, от бора, может транспортироваться по всему растению, т.е. из старых листиков кальций способен перетечь в молодые.

Поэтому любое обрезание листьев должно сопровождаться кальциевой подкормкой.

Самое простое – приготовить быстрый кальций: в 10 л воды размешать 1 ст. мела, добавить 1 л 9% уксуса или 1 ст. л. лимонной кислоты. После того, как прекратится шипение, можно поливать томаты, огурцы и т.д., по 0,5 л по влажной земле под каждое растение. Уксус очень помогает растениям усваивать кальций, переживать жару и засуху.

Еще один важный нюанс: при избытке калия появляется нехватка кальция, и возникает вершинная гниль. Потому что эти 2 элемента конкурируют за попадание в растения.

Иногда огородники путают, какого элемента не хватает, думают, что у растения дефицит калия, и начинают кормить его монофосфатом калия, в результате только усугубляя положение. При кальциевом недостатке возникает некроз молоденьких листиков в самой дальней их части, при калийном – старых, с краевым ожогом по всему периметру.

При правильной постановке «диагноза» и при вовремя проведенных подкормках с недостающими элементами, таких проблем, как вершинная гниль, не будет.

Как увеличить эффективность удобрений:

Подкормки удобрениями по листу и под корень – это 2 способа для того, чтобы насытить растения необходимыми питательными веществами. Но внесенные в почву элементы питания быстро вымываются, поглощаются микробами, быстро начинают друг с другом взаимодействовать, превращаются в недоступные для растений формы.

Это потери для огородников. А вот обработка по листу – лучший вариант. Тогда минеральные удобрения впитываются частями растений, конечно лист не совсем предназначен для того, чтобы насыщать растение питанием. Но, если опрыскивание делать правильно, можно получить желаемый эффект.

Когда растения сталкиваются с острой нехваткой различных питательных элементов, в особенности фосфатов, что выражается в пожелтении нижних листьев и появлении фиолетового окраса у жилок, то листовые подкормки в этом случае будут менее эффективны, поэтому сначала фосфор вносится под корень.

Одно из самых лучших, быстрорастворимых удобрений, которое не оставляет следов на листьях и хорошо усваивается культурами, монофосфат калия. Конечно, удобрение это эффективное, но довольно дорогое, поэтому хочется экономно его использовать.

При внесении монофосфата по листу будет хорошая усвояемость растениями. Но, если при обработке культур от болезней и вредителей опрыскивание проводится чаще всего сверху вниз, то при внесении обработок наоборот.

При защите же растений биологическими препаратами достаточно нанесения только на верхнюю сторону листьев. При защите растений синтетическими препаратами наносить средства нужно преимущественно сверху, при нанесении на нижнюю часть листа можно спровоцировать появление ожогов и интоксикацию растений.

Удобрения же хорошо впитываются устьицами растений, а большая их часть находится на обратной стороне листьев. В равной степени нанесение на нижнюю сторону листа эффективнее так же для магния, азота, железа, цинка и любых других подкормок.