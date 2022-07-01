Садоводы рассказали о бесплатном средстве для подкормки роз и защиты от вредителей

Удобрение из зеленой травы – это эффективное средство для подкормки роз, причем совершенно бесплатное. Приготовить его несложно.

Секрет хороших результатов – в содержании в траве большого количества азота, желез, калия и гуминовых соединений. Все это стимулирует рост цветов и образование хлорофилла.

Для приготовления состав используется скошенная трава. Лучше всего взять молодую крапиву, которая еще не цвела. Ее нужно мелко порезать и сложить в эмалированную или пластмассовую емкость.

Туда же можно добавлять различные сорняки. Если планируется использовать состав для отпугивания вредителей, стоит добавить полынь.

Емкость должна быть заполнена. Затем наливают воду так, чтобы она полностью покрывала траву. На этом этапе можно добавить еще одно органическое удобрение – древесную золу.

Далее емкость накрывается и выставляется на солнце на 7-10 дней. Раствор нужно время от времени перемешивать. Как только на поверхности не останется пены, а запах станет не таким сильным, можно использовать подкормку.

Для этого ее разводят водой в соотношении 1:10 и проводят обработку по листу либо выливают под корни кустов роз. Для большого куста потребуется 2 л, для маленького – 1 л.

Подкормку нужно проводить в период с мая по июль, но не более трех раз за сезон.